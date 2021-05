Iliad: la nuova offerta da 100 giga include al suo interno il 5G gratis

Iliad continua a dettare legge soprattutto tra i gestori migliori, i quali non credevano che questo provider potesse prendergli così tanto terreno. Secondo quanto riportato da alcune indagini erano davvero tanti coloro che erano scettici nei confronti di questa realtà.

Sono cambiate però tante cose nel giro di questi tre anni i quali hanno portato a galla tutte le qualità di Iliad. Tanti contenuti ma soprattutto prezzi molto bassi ogni mese e per sempre, senza alcuna rimodulazione che possa influire. Stando alle ultime statistiche Iliad avrebbe raggiunto e superato i 7 milioni di utenti posizionandosi al quarto posto. L’obiettivo è crescere e per farlo ulteriormente c’era bisogno di qualcosa di meglio. Ecco dunque che durante lo scorso mese è arrivata un’offerta di gran livello la quale è conosciuta come Giga 100. La promo in questione è stata riproposta anche a maggio con gli stessi contenuti e lo stesso prezzo.

Iliad: con la nuova Giga 100 ecco i migliori contenuti e il prezzo più vantaggioso

Ricordiamo il mese di marzo con il periodo nel quale la Giga 100 venne fuori per la prima volta con il nome di Flash 100. Durò fino alla fine del mese per poi scadere, ma gli utenti riuscirono ad ottenerla anche ad aprile e ora anche a maggio.

La promo infatti è ancora disponibile sul sito ufficiale, quasi come se Iliad avesse voluto accontentare i suoi prossimi utenti. La Giga 100 offre al suo interno minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e infine 100 giga in 5G, connessione gratuita compresa nel prezzo di 9,99 euro al mese.