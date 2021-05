Iliad: regala l'offerta da 100 Giga in 5G direttamente sul sito ufficiale

Ancora una volta non c’è gioco. Iliad batte la concorrenza per svariati punti dal momento che gli utenti scelgono ancora una volta di valutare le sue offerte. Secondo quanto riportato dalle statistiche e da alcune indagini condotte sul territorio italiano, il provider proveniente dalla Francia sarebbe quello più opzionato nel momento in cui si necessiterebbe di un cambio gestore.

Ciò che porta a tale scelta proviene sicuramente dalle offerte mobili promosse sul sito ufficiale. Iliad mette a disposizione degli utenti un gran numero di contenuti ma soprattutto una qualità davvero interessante. Inizialmente in tanti si lamentavano di quest’ultima, la quale è stata implementata con l’acquisizione di nuovi ripetitori. Ora però bisogna focalizzarsi sull’ultima offerta lanciata dal gestore, quella già vista durante lo scorso mese. A quanto pare sarebbe ancora disponibile sul sito ufficiale con gli stessi contenuti e con lo stesso prezzo.

Iliad: la Giga 100 è ancora disponibile con un prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre

Non ci sono dubbi sul fatto che l’ultima proposta di Iliad sia quella più entusiasmante per gli utenti. Questi infatti provenendo da altri gestori non potranno che trovare terreno fertile dal momento che la nuova Giga 100 offre il meglio per un prezzo esclusivo.

Basta infatti pagare ogni mese soli 9,99 € per ottenere il massimo dal punto di vista della telefonia mobile. La promozione infatti permette a tutti di beneficiare di minuti illimitati verso qualsiasi provider, SMS senza limiti verso tutti e di 100 giga per navigare in internet ogni giorno.

Ricordiamo che all’interno di questa offerta è disponibile gratuitamente la connessione 5G per tutti gli utenti.