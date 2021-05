Non è un segreto che Samsung stia lavorando ad uno smartphone 5G economico: lo scorso mese infatti vi abbiamo parlato di Galaxy A22.

Adesso sono disponibili nuove immagini del dispositivo e le specifiche tecniche di entrambe le varianti, 4G e 5G. Scopriamo insieme tutti i dettagli che riguardano l’attesissimo dispositivo del colosso sud coreano.

Samsung Galaxy A22 5G ormai spogliato dai propri segreti

Il design sarà praticamente identico per entrambi i modelli: le uniche differenze riguarderanno le fotocamere che, sul modello 4G saranno quattro, mentre su quello 5G saranno tre. Saranno disponibili quattro colorazioni: Bianco, Nero, Viola e Verde. Parlando dell’hardware, Galaxy A22 avrà un display da 6,4 pollici (AMOLED per la variante 4G e LCD per quella 5G) in risoluzione HD+ e una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 15W.

La variante 4G monterà un processore MediaTek Helio G80 e le quattro fotocamere saranno in configurazione 48MP+5M+2MP+2MP, mentre il modello 5G monterà un chipset MediaTek Dimensity 700, avrà le tre fotocamere in configurazione 48MP+5MP+2MP e sarà leggermente più spesso e più pesante. Al momento non abbiamo notizie riguardanti una data di rilascio, né tantomeno i prezzi dei dispositivi.

Nei prossimi mesi non si farà altro che parlare del nuovo foldable del colosso, ovvero il nuovo Galaxy Z Flip, il secondo pieghevole a conchiglia si chiamerà direttamente Flip 3 e dovrebbe proporre una vasta scelta per il colore primario della scocca con grigio, bianco, verde, nero, beige, blu, rosa e porpora. Non ci sono ancora informazioni definitive sulla scheda tecnica, ma dalle indiscrezioni si parla di uno schermo interno da 6,9 pollici una volta aperto, fotocamera selfie da 10 megapixel in un foro, doppio sensore posteriore da 12 megapixel (grandangolare e ultragrandangolare), batteria da 3300 mAh, versione 4G e 5G e memoria interna da 128 o 256 gb.