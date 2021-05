Gli smartphone pieghevoli di Samsung sono sempre più vicini al lancio, il colosso potrebbe organizzare un evento estivo da dedicare interamente ai suoi Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. I due device stanno già attirando l’attenzione e le indiscrezioni a riguardo alimentano la curiosità. Maggiori informazioni sono emerse fino ad ora sul pieghevole a conchiglia di Samsung, il Galaxy Z Flip 3 che, stando a un brevetto registrato dal colosso, potrebbe arrivare con supporto alla S Pen.

Samsung Galaxy Z Flip 3 con supporto S Pen: ecco le ultime novità!

Soltanto pochi giorni fa Samsung avrebbe registrato un nuovo marchio dal quale è possibile dedurre l’arrivo di uno smartphone Galaxy Z Flip con supporto alla S Pen. Il documento potrebbe fare riferimento al device, prossimo al lancio, che andrà ad aggiornare la serie ma non è da escludere la possibilità che si tratti di un dispositivo non ancora sviluppato da Samsung.

L’assenza di riferimenti specifici non consente di conoscere quale sarà il primo modello Galaxy Z Flip nel quale sarà introdotto il supporto alla S Pen. Resta comunque confermata la volontà del colosso di realizzare un pieghevole a conchiglia dotato di stilo. Il nuovo dispositivo potrebbe permettere agli utenti di scegliere tra un Galaxy Z Fold e un Galaxy Z Flip senza dover rinunciare alle funzionalità offerte dalla presenza dello stilo.

Le notizie attualmente note indicano il 3 agosto 2021 come data nella quale si terrà l’evento Samsung di cui il Galaxy Z Flip 3 sarà protagonista. Il colosso non ha ancora dato conferme, dunque potrebbe trattarsi di un’ipotesi infondata. Purtroppo soltanto l’attesa offrirà risposte concrete ai dubbi provenienti dalla mole di informazioni diffuse in rete.