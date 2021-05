Gli utenti sono letteralmente coinvolti nell’ultima campagna promozionale di Carrefour, grazie alla quale risulta essere semplicissimo pensare di acquistare la tecnologia di ultima generazione, anche di fascia alta.

Il risparmio è notevole, e sopratutto non presenta limitazioni degne di nota, tutti gli acquisti potranno infatti essere completati indistintamente dalla regione di appartenenza, con l’unico vincolo di non potervi accedere tramite il sito ufficiale di Carrefour (difficilmente le campagne promozionali dell’azienda sono anche online). Tutti i prodotti vengono ad ogni modo commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà essere esercitata esattamente nella medesima location di acquisto.

Carrefour: il volantino continua a sorprendere

Il volantino Carrefour appare essere sorprendente, poiché è in grado di promettere un risparmio importante sull’acquisto di un vero top di gamma, stiamo parlando dell’ottimo iPhone 12, il terminale che Apple ha lanciato verso la fine del 2020, oggi acquistabile a 799 euro, almeno per quanto riguarda la variante da 64GB di memoria interna.

Le alternative raccolte nella campagna passano per modelli Android molto più economici, quali possono essere Motorola Moto G10, Alcatel 1S, TCL 20 SE, Oppo A54, Oppo A74 o anche Motorola E7 Power, con prezzi che comunque non andranno mai oltre i 400 euro.

Oltre alla garanzia di 24 mesi, ricordiamo comunque che gli smartphone vengono commercializzati in versione no brand, in tal modo gli aggiornamenti saranno rilasciati direttamente dal produttore, e non sarà necessario passare per un qualsiasi operatore telefonico.