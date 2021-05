Trony incanta completamente gli utenti con il lancio di una campagna promozionale veramente incredibile, ricca di occasioni e di prezzi molto più bassi del normale, tutti pensati per invogliare i clienti a scegliere prodotti più costosi possibili.

A differenza di soluzioni precedenti, in questo caso gli ordini possono essere completati in ogni punto vendita in Italia, senza distinzioni o limitazioni territoriali, ma non sul sito ufficiale dell’azienda. Il Tasso Zero è al solito presente, per ogni cliente che supererà i 199 euro di spesa e l’approvazione da parte della finanziaria.

Trony: quanti sconti per gli utenti

Il volantino è ricco di occasioni da non perdere, grazie alla possibilità di vedersi applicare uno sconto del 50% su ogni singolo acquisto effettuato. Per raggiungere questo scopo, tuttavia, è importante un primo step fondamentale: l’acquisto di un grande elettrodomestico da almeno 399 euro o un televisore da 699 euro.

Superato il tutto, la strada apparirà poi in estrema discesa, poiché il cliente aggiungerà un qualsiasi secondo prodotto, godendo nel contempo di uno sconto effettivo del 50% sul meno caro della coppia. Fate attenzione, non sarà possibile scegliere il dispositivo a cui applicare la riduzione, avverrà tutto in automatico.

Le limitazioni sono quasi esenti, gli acquisti, come specificato in precedenza, dovranno necessariamente essere completati nei punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale. Maggiori informazioni in merito al volantino Trony attualmente diffuso sul territorio, sono raggiungibili aprendo le pagine che trovate integrate nell’articolo.