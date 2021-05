Iliad, a differenza di ho.mobile, non ha avuto problematiche serie come ne ha avute l’operatore virtuale di Vodafone, anzi. L’operatore francese è riuscito a raggiungere ancora più utenti con una qualità del segnale migliorata ma anche una trasparenza per quanto riguarda le offerte che sta proponendo agli utenti.

Iliad, le offerte che battono ho.mobile a mani basse

Scopriamo di seguito quali sono le ultime offerte di Iliad che stanno letteralmente spopolando e che battono l’operatore virtuale di Vodafone decisamente a mani basse:

C’è la nuova Giga 100 5G, la quale prevede minuti illimitate di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga di traffico dati in 5G. Il costo dell’offerta è di 9,99 euro ogni trenta giorni ed è attivabile online o in negozio. Il costo dell’attivazione più la SIM è di 9,99 euro.

Ecco la Giga 40, la quale prevede minuti illimitate di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti e 40 Giga di traffico dati in 4G. Il costo dell’offerta è di 6,99 euro ogni mese ed è attivabile online o in negozio. Il costo dell’attivazione più la SIM è di 9,99 euro.

La Giga 50 è uguale a quella di prima, solo che ha in più 50 Gb di traffico dati in 4G. Il costo dell’offerta è di 7,99 euro ogni trenta giorni ed è attivabile online o in negozio. Il costo dell’attivazione più la SIM è di 9,99 euro.

Infine, chiudiamo con Voce, che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti, 40 Megabyte di traffico dati in 4G e il costo è di 4,99 euro al mese. È attivabile online o in negozio e il costo d’attivazione più la SIM è di 9,99 euro.