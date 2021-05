Continua la guerra all’ultimo cliente nel mondo della telefonia. Vodafone per il mese di maggio ha messo a disposizione degli utenti le migliori offerte mobile per chi arriva da un altro operatore telefonico. Tariffe speciali in portabilità anche per chi vuole trasferire il suo numero da un MVNO. Eccole in sintesi tutte e quante. Per ogni promozione potrete consultare i dettagli grazie al link ufficiale che vi indicheremo.

Nuove tariffe Vodafone in portabilità dagli operatori telefonici mobili

Iniziamo elencando le offerte Vodafone per il mese di maggio in portabilità dagli operatori telefonici mobili. Successivamente vedremo anche quelle dedicate agli MVNO. Partiamo con chi proviene da Iliad e poi vedremo quelle per TIM e WindTre.

Special Edition sono le 2 l’offerte dedicate a chi vuole portare il suo numero in Vodafone da Iliad . Special 100 Edition a soli 9,99 euro al mese con Smart Pay include: minuti e SMS illimitati e 100 GB di traffico dati. Invece Special 50 Edition a soli 7,99 euro al mese con Smart Pay include: minuti e SMS illimitati e 50 GB di traffico dati. Per tutte e due le soluzioni Vodafone regala il costo dell’attivazione e della SIM. Ecco il link per attivare le due offerte.

. a soli al mese con Smart Pay include: e di traffico dati. Invece a soli al mese con Smart Pay include: e di traffico dati. Per tutte e due le soluzioni Vodafone regala il costo dell’attivazione e della SIM. Ecco il link per attivare le due offerte. Shake It Fun invece è l’offerta dedicata ai clienti under 25 di TIM o WindTre . A 11,99 euro al mese con Smart Pay ci sono: minuti e SMS illimitati , 40 GB di traffico dati, Tidal in omaggio per 1 anno e Amazon Prime per 6 mesi. Costo di attivazione e SIM gratuiti. Ecco il link per attivare l’offerta.

invece è l’offerta dedicata ai clienti di o . A al mese con Smart Pay ci sono: , di traffico dati, in omaggio per 1 anno e per 6 mesi. Costo di attivazione e SIM gratuiti. Ecco il link per attivare l’offerta. Shake It Easy a differenza della precedente è dedicata ai clienti under 30 di TIM o WindTre . Inclusi nell’offerta a 14,99 euro ci sono: minuti e SMS illimitati e 60 GB di traffico dati. Inoltre si possono attivare Tidal gratis per 1 anno e Amazon Prime per 6 mesi. Costo di attivazione e SIM gratuiti. Ecco il link per attivare l’offerta.

a differenza della precedente è dedicata ai clienti di o . Inclusi nell’offerta a ci sono: e di traffico dati. Inoltre si possono attivare gratis per 1 anno e per 6 mesi. Costo di attivazione e SIM gratuiti. Ecco il link per attivare l’offerta. Red infine è l’offerta per chi proviene da TIM o WindTre senza vincoli di età. A 18,99 euro il bundle comprende: minuti e SMS illimitati, 50 GB di traffico dati e Giga illimitati per chat, social e musica. Costo di attivazione 6,99 euro una tantum. Ecco il link per attivare l’offerta.

Offerte per chi proviene da un MVNO

Vodafone ha pensato anche a chi proviene da un MVNO. Gli operatori virtuali inclusi sono PosteMobile, Fastweb e Kena Mobile. Le offerte sono identiche a quelle per chi proviene da Iliad e sono la Special 100 Edition a 9,99 euro al mese e la Special 50 Edition a 7,99 euro al mese.

Tutte le offerte si possono attivare online e dovrebbe essere disponibile anche l’opzione eSIM. Per ulteriori informazioni e istruzioni su come utilizzarle vi consigliamo di leggere questo nostro articolo.