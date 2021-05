Tornano le migliori offerte mobile per chi vuole ritornare in TIM. In pratica maggio è un buon mese per sfruttare queste tariffe in portabilità. A partire da 9,99 euro c’è proprio tutto e per tutti i gusti. Ecco le 4 migliori offerte TIM back.

4 offerte per ritornare in TIM a partire da 9,99 euro

Sono 4 le offerte mobile per ritornare in TIM a seconda dell’operatore di provenienza. Fantastiche promozioni anche per i giovani che studiano e hanno bisogno di divertirsi senza consumare i giga. Partiamo proprio da loro. Nondimeno anche le altre offrono davvero tanto.

TIM Young Student Edition è l’offerta dedicata ai giovani studenti. I Giga sono illimitati per e-learning, chat, social e musica. Non importa da quale operatore l’utente arrivi. A 11,99 euro al mese include: minuti e SMS illimitati, 40 GB di traffico dati e TIMMUSIC. Costo della SIM 25 euro una tantum. Ecco il link per attivare l’offerta. TIM Advance 4.5G è una tra le proposte più complete. Dedicata a chi proviene da WindTre, Vodafone e altri MVNO. Possono sottoscriverla anche gli stessi clienti TIM. A 19,99 euro al mese offre: minuti e SMS illimitati, 40 GB di traffico dati sotto copertura 4.5G e TIMMUSIC. Costo della SIM 25 euro una tantum. Ecco il link per attivare l’offerta. TIM Wonder invece è l’offerta per chi arriva da Lycamobile e Ho.Mobile. Con 9,99 euro al mese sono inclusi nel bundle: minuti e SMS illimitati e 50 GB di traffico dati. Costo della SIM 25 euro una tantum. Ecco il link per attivare l’offerta. TIM Wonder Six infine cerca di ingolosire tutti i clienti di Iliad, PosteMobile e altri MVNO. Oltre ad offrire il primo mese gratis sono inclusi a 9,99 euro: minuti e SMS illimitati e 70 GB di traffico dati. Costo della SIM 25 euro una tantum. Ecco il link per attivare l’offerta.

Insomma 4 ottime offerte proposte da TIM in portabilità. Davvero per tutti i gusti e poi ogni domenica c’è una sorpresa davvero incredibile! Infatti l’operatore nazionale ogni settimana mette in palio fantastici premi.