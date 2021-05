TIM: tutti possono tentare la fortuna grazie al Party della Domenica, ecco le regole

In un modo o nell’altro, la compagnia telefonica TIM vuole far parlare di sé. E come, se non tramite un grande concorso dedicato alla domenica? Esso prende il nome di TIM Party 2.0, nonché la versione più nuova del programma di fidelizzazione dell’operatore. Nel dettaglio è però denominato Party della Domenica e permette agli utenti di provare a vincere il premio in palio della settimana.

TIM: come partecipare al Party della domenica?

Al concorso possono partecipare tutti: nessuno è escluso. Basta accedere la domenica alla sezione Gioca e Vinci attraverso l’applicazione ufficiale dell’operatore (disponibile nel Google Play Store) o il sito Web di TIM Party (che trovate qui).

Il Party della Domenica è un memory game a tema che, una volta completato, dà modo agli utenti di accedere alla modalità instant win. Ciò vale a dire che il risultato del gioco è visibile fin da subito.

Il numero di tentativi disponibili cambia in base alla permanenza del cliente:

1 tentativo per i clienti attivi al massimo da 12 mesi

2 tentativi per i clienti attivi da almeno 1 anno e da non più di 5 anni

3 tentativi per i clienti attivi da oltre 5 anni

5 tentativi per i clienti che hanno sia una linea fissa che una mobile e per quelli che possiedono una linea mobile con alcune offerte speciali, come TIM 100%, TIM Smart, TIM Connect, TIM Super

Qualora il cliente dovesse vincere, verrà re-indirizzato a una pagina in cui inserire informazioni necessarie per la spedizione all’indirizzo desiderato. Infine, la partecipazione al Party della Domenica consente di accumulare i badge (ne servono almeno 5) per partecipare all’estrazione del premio TIM Party Collection (una Fiat La Nuova 500).