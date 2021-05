La stangata del Fisco è pronta ad abbattersi sugli italiani. A breve, per tanti cittadini si presenterà di nuovo il problema del pagamento delle cartelle esattoriali. Se ancora sino a fine Maggio, i pagamenti arretrati dell’Agenzia delle Entrate saranno bloccati, a breve questi potrebbe essere definitivamente scongelati.

Fisco, da inizio Giugno possono ripartire le cartelle esattoriali

Allo stato attuale, la data ultima per il blocco dei pagamenti verso il Fisco è quella del 31 Maggio. A seguito delle numerose proroghe che si sono alternate in quest’anno di emergenza economica e pandemica, la data del 31 Maggio potrebbe essere quella definitiva. Solo lo scorso mese, è bene ricordarlo, vi è stata un’ulteriore estensione dei termini, con il prolungamento di un mese per il termine fissato al 30 Aprile.

Sia questo Governo che il precedente hanno puntato sul blocco dei pagamenti verso il Fisco come misura di sostegno ai redditi per la grave situazione pandemica. A beneficiare di tale misura ci sono state sia le Partite IVA o professionisti sia privati cittadini.

I numeri del Fisco per i pagamenti arretrati hanno raggiunto un livello mai così alto. Il conteggio totale emerso dall’Agenzia delle Entrate prevede un totale di 50 milioni di cartelle esattoriali da inviare nelle case degli italiani. Il totale di cittadini interessati per questo provvedimento è pari a 9 milioni.

Qualora i pagamenti verso il Fisco venissero bloccati già a Giugno, gli invii sarebbero immediati. L’Agenzia delle Entrate si servirà anche del supporto logistico di Poste Italiane. La spedizione delle cartelle occuperà un arco di tempo molto ampio, presumibilmente dall’estate sino al mese di Dicembre.