CoopVoce sorprende ancora la concorrenza: tre offerte EVO piene di minuti, SMS e giga

Lasciare intentate alcune strade spesso può risultare sbagliato, soprattutto se poi potevano risultare giuste. È proprio questo l’esempio da fare quando un utente sceglie di sottoscrivere un accordo con un gestore mobile solo per la sua fama o per la sua attività passata.

Oltre ai classici provider di telefonia mobile ce ne sono anche altri appartenenti alla classe dei gestori virtuali, la quale ormai è in netta crescita. Ci sono infatti al suo interno gestori di livello altissimo, come lo è oggi CoopVoce. Il celebre provider che dal 2007 opera sul territorio italiano sarebbe riuscito negli ultimi anni a dare molto di più modificando la sua strategia. Tutte le offerte prive di un gran quantitativo di contenuti a cui tutti erano abituati in passato sono ormai solo un ricordo. CoopVoce infatti riesce a proporre ogni mese soluzioni interessanti, come la nuova famiglia EVO che include tre offerte.

CoopVoce: promuove ancora le sue tre offerte migliori, ecco l’elenco

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS