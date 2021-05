Gli sconti resi disponibile nel periodo corrente da Carrefour sono decisamente molto interessanti e vari, atti proprio a convincere il maggior numero di utenti all’acquisto di prodotti di tecnologia, compresi smartphone e tablet.

Tutti i prezzi che andremo ad elencare, lo ricordiamo, risultano essere disponibili in esclusiva presso i singoli punti vendita, non online sul sito ufficiale o comunque da altre parti sul territorio nazionale. I prodotti sono commercializzati con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, e sono distribuiti in versione no brand, quindi gli aggiornamenti saranno rilasciati dal produttore, e non da un operatore telefonico.

Iscrivetevi anche al nostro canale Telegram ufficiale, sono disponibili per voi tantissimi codici sconto Amaon completamente gratis.

Carrefour: ecco gli sconti

L’attenzione al benessere e alle richieste degli utenti, la notiamo anche nell’ultima campagna promozionale di Carrefour, al suo interno si trovano ottime promozioni, sebbene comunque gli smartphone in promozione non superino i 329 euro di spesa.

I modelli maggiormente interessanti riguardano Xiaomi Redmi Note 10 Pro, ultimo arrivato nella lunga serie di device dell’azienda cinese, in vendita proprio al suddetto prezzo, per scendere poi verso Xiaomi Redmi Note 9T a 249 euro, Samsung Galaxy A12 a 145 euro, Oppo A53s a 149 euro, TC 10 SE a 129 euro e Motorola E6s a 99 euro.

Sempre restando nella tecnologia portatile, segnaliamo la presenza dell’ottimo Samsung Galaxy Tab A7 T50S, attualmente in vendita a soli 249 euro, ottimo prezzo per godere delle più che sufficienti prestazioni di un modello molto richiesto dall’utenza generale. Qui sotto trovate il dettaglio di tutte le offerte del momento.