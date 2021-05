Il volantino Bennet reso disponibile nel mese corrente, riserva graditissime sorprese a tutti gli utenti che decidono di avvicinarsi al mondo della tecnologia, senza passare dal classico rivenditore di elettronica.

I prodotti effettivamente in promozione sono acquistabili in ogni singolo negozio sul territorio nazionale, fino al 12 maggio 2021, senza limitazioni territoriali. Le scorte non sembrano essere ridotte, ma è importante ricordare che gli acquisti non potranno essere effettuati online sul sito ufficiale dell’azienda.

Bennet: che sconti e che occasioni per gli utenti

Il volantino Bennet parte da uno dei dispositivi più richiesti e desiderati dell’intero 2020, l’Apple iPhone 11. Questi, data la presenza sul mercato dei nuovi modelli, risulta essere acquistabile a 599 euro, una cifra complessivamente accessibile, se considerata la versione da 128GB e completamente no brand.

La campagna promozionale chiaramente non si limita esclusivamente al suddetto modello, ma amplia le possibilità di scelta toccando un altro prodotto, dotato però di sistema operativo Android. Stiamo parlando del Samsung Galaxy A51, un dispositivo in vendita a 149 euro, e con il quale l’utente avrà la possibilità di godere di discrete prestazioni generali, a partire comunque da un ottimo pannello anteriore.

Se interessati ad altre tipologie di prodotti, segnaliamo la possibilità di acquisto di un bellissimo Apple iPad da 10.2 pollici, nella variante solo WiFi, in vendita al prezzo standard di 299 euro; la perfetta occasione per accedere ad uno dei best buy di sempre dell’azienda di Cupertino, senza spendere cifre troppo elevate.