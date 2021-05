Solamente oggi da MediaWorld è stata attivata una campagna promozionale decisamente speciale, che punta a scontare i migliori prodotti Google, portandoli a prezzi decisamente più bassi del normale.

Il risparmio è pressoché assicurato, gli acquisti possono essere completati praticamente dove si vuole, sia nei punti vendita che direttamente online sul sito ufficiale, senza distinzioni o limitazioni di alcun tipo. L’unica cosa da sapere riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, in genere ammontano al massimo a 9,99 euro, salvo rari casi in cui sono completamente gratuite.

MediaWorld: i prezzi sono sempre più bassi

Chiaramente non sarà possibile acquistare smartphone, dato che i Google Pixel vengono venduti solamente sul Google Store, ma sarà possibile accedere ad un buonissimo carnet di accessori altrettanto interessanti.

Tra questi troviamo il Google Nest Hub da 59,99 euro, Google Chromecast da 34,99 euro, Google Chromecast con Google TV da 69,99 euro e Google Nest audio da 79 euro.

Molto interessanti sono inoltre i cosiddetti Chromebook, divisi in relazione all’azienda produttrice, infatti sono stati inclusi Chromebook 4+ a 349 euro, Samsung Chromebook 4 a 299 euro, Lenovo Ideapad Duet CB10P a 279 euro, Lenovo Yoga Smart Tab a 279 euro e HP Chromebook 14A-NA0021NL a 299 euro.

Tutti i prodotti effettivamente in promozione possono essere visionati direttamente nelle pagine che trovate sul sito ufficiale di MediaWorld, raggiungibile direttamente a questo link. Ricordate però che la campagna è in scadenza oggi, avete ancora pochissimo tempo a disposizione per completare gli acquisti.