Il volantino Trony si avvicina pericolosamente al gota della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale disponibile sull’intero territorio nazionale, e veramente molto apprezzata dalla community.

Dopo una serie di soluzioni localizzate, e differenziate in relazione a soci o regioni di appartenenza, ecco arrivare finalmente un volantino Trony universale. Attivo fino al 26 maggio, garantisce l’acquisto dei prodotti anche con rateizzazione a Tasso Zero, nonché pagamento in 20 rate senza interessi tramite il proprio conto corrente bancario.

Correte sul canale Telegram di TecnoAndroid, sono disponibili solo oggi i migliori codici sconto gratis del periodo.

Volantino Trony: quanti prezzi bassi

Il meccanismo che regola il volantino Trony non è una novità, già lo abbiamo visto ed apprezzato in passato, e consiste nella possibilità di ricevere uno sconto del 50% sul meno caro, a patto che l’utente segua un iter ben specifico.

Il primo step riguarda l’acquisto di un grande elettrodomestico da almeno 399 euro o di un televisore da almeno 699 euro, indipendentemente dal modello o dal brand. Fatto questo, potrà aggiungere un qualsiasi altro prodotto, ed in cambio riceverà uno sconto del 50% sul meno caro della coppia.

Ad esempio, ipotizzando di acquistare una lavatrice da 400 euro, se aggiungerà uno smartphone da 800 euro, per un totale di 1200 euro; lo sconto verrà applicato direttamente sulla lavatrice, e di conseguenza pagherà 1000 euro, suddividendoli in 800 euro per lo smartphone e 200 euro per la lavatrice.

L’idea è allettante e molto semplice da applicare, se volete conoscere il tutto da vicino, per comodità abbiamo inserito le pagine del volantino Trony direttamente nel nostro articolo.