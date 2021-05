Un nuovo volantino MediaWorld è apparso all’orizzonte, portando con sé una infinità di sconti speciali e di prezzi decisamente più bassi del normale, in aggiunta alla possibilità di godere di un risparmio quasi mai visto prima.

L’attuale campagna promozionale parte con un’idea ben fissa, cercare di assecondare le richieste degli utenti, invitandoli in negozio con un concorso speciale. Tutti coloro che effettueranno un acquisto presentando la propria MediaWorld Club, potranno partecipare all’estrazione finale di un’automobile Mini ClubMan (previa registrazione sul sito dedicato). Non sono poste limitazioni particolari alla partecipazione, se non la presentazione della tessera “socio”.

Il volantino MediaWorld è attualmente disponibile in ogni negozio in Italia, come anche sul sito ufficiale dell’azienda, tramite il quale il cliente potrà effettivamente ricevere la merce a domicilio, pagando però le spese di spedizione per la consegna della stessa (in genere non superano i 10 euro).

Volantino MediaWorld: tanti sconti per tutti

Gli sconti del volantino MediaWorld toccano tutte le fasce di prezzo della telefonia mobile, a partire ad esempio dai top di gamma dell’azienda di Cupertino. Qui gli utenti potranno pensare di acquistare iPhone 11 Pro, pagandolo 899 euro, oppure anche i vari iPhone 11 in vendita a 629 euro, scendendo infine verso l’iPhone XR, il cui prezzo finale di vendita si aggira attorno ai 529 euro (naturalmente per la versione no brand con la garanzia di 24 mesi).

Il rapporto qualità/prezzo è comunque soddisfacente anche in alcune occasioni per quanto riguarda il sistema operativo Android, non dimentichiamoci infatti di Samsung Galaxy S21, disponibile a 779 euro, passando anche per Galaxy A02s, TC 20 Pro, Xiaomi Redmi 9T o similari.