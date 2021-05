Gli sconti lanciati in questo periodo da Expert sono assolutamente da pazzi, promettono un risparmio senza precedenti con il quale l’utente avrà l’opportunità di spendere il meno possibile, in molti casi senza nemmeno doversi muovere dal divano di casa.

Avete capito bene, la corrente campagna promozionale risulta essere disponibile anche online sul sito ufficiale, la spedizione potrà avvenire presso il proprio domicilio, sebbene sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna, indipendentemente dalla cifra effettivamente raggiunta. Il Tasso Zero è come al solito presente, ricordando comunque che sarà necessario superare i 199 euro per poterlo effettivamente richiedere.

Expert: le offerte sono alla portata di tutti

Osservando da vicino il volantino expert notiamo una tendenza dell’azienda nel cercare di soddisfare il più possibile la maggior parte dei consumatori, sia per quanto riguarda la fascia alta, che tutti gli altri.

Partendo proprio dai dispositivi più costosi riconosciamo la presenza di Samsung Galaxy S21, disponibile all’acquisto a 729 euro, passando poi anche per Xiaomi Mi 11 5G, il cui prezzo si aggira attorno ai 799 euro, oppure iPhone 12 Pro Max, il più costoso fra tutti, in vendita alla cifra finale di 1249 euro.

Rientrando in livelli maggiormente alla portata di tutti noi, arriviamo a scoprire la presenza di Oppo A54, Samsung Galaxy A12, Motorola G20, Oppo A74, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Mi 11 Lite, Realme 7 Pro o anche Xiaomi Redmi 9C, i cui prezzi non andranno comunque oltre i 300 euro di spesa finale.