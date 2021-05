Xiaomi ha recentemente rilasciato lo smartphone Redmi K40 Game Enhanced Edition in Cina e sembra che l’azienda sia pronta ad introdurre lo smartphone a livello globale. Secondo i rapporti, lo smartphone è stato elencato su Google Play Console, il che significa che il lancio dello smartphone è imminente. Il dispositivo su Google Play Console è stato elencato come Redmi K40 Gaming e dovrebbe essere ribattezzato POCO F3 GT per il lancio in India.

Secondo le indiscrezioni su google Play Console, lo smartphone Redmi K40 Gaming includerá 8 GB di RAM e funzionerá su un chipset MediaTek Dimensity 1200, che è lo stesso della variante cinese. Il chip è la nuova piattaforma di punta di MediaTek, costruita con processo a 6 nm con una frequenza di picco di 3 Ghz. Supporta il doppio 5G ed utilizza una camera a vapore per tenere sotto controllo le temperature.

Redmi K40 utilizzerá il chip Dimensity 1200 di MediaTek

Il Redmi K40 Gaming verrá fornito con display OLED da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz ed una frequenza di campionamento tattile di 480Hz. Il display avrá anche la certificazione HDR10+. Sono presenti doppi altoparlanti stereo con Sound by JBL, Dolby Atmos e certificazione Hi-Res. Per quanto riguarda il sistema operativo, lo smartphone eseguirá Android 11.

Essendo uno smartphone da gioco, il Redmi K40 Gaming é dotato di pulsanti fisici sul lato destro. Ha una vibrazione 4D e ci sono 12 antenne posizionate lungo il corpo per una ricezione di rete ottimale. Sul retro è presente un sistema a tre fotocamere: un sensore primario da 64 MP f/1.65, un obiettivo ultra grandangolare da 8MP ed uno snapper macro da 2MP. Lo smartphone utilizza una batteria da 5065 mAh con supporto per la ricarica rapida da 67W.

Né POCO né Redmi hanno ancora fatto annunci ufficiali ma dovrebbero arrivare presto.