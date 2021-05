I nuovi sconti disponibili da Coop e Ipercoop battono a tutti gli effetti le proposte delle dirette concorrenti, almeno per quanto riguarda i supermercati che si occupano anche di tecnologia, promettendo un risparmio notevole su ogni acquisto effettuato.

Il volantino attualmente disponibile può essere fruito tranquillamente anche online sul sito ufficiale, con spedizione sempre gratuita presso il domicilio, sopratutto nel momento in cui l’utente supera la spesa di 19 euro (indistintamente dalla tipologia della merce acquistata). Ogni prodotto viene comunque commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà essere esercitata sempre nella location d’acquisto.

Coop e Ipercoop: gli sconti sono dietro l’angolo

Gli sconti sono assolutamente dietro l’angolo per milioni di utenti sul territorio nazionale, gli smartphone in promozione non risultano essere legati a fasce particolarmente elevate, sebbene comunque siano altrettanto interessanti.

Gli utenti che vorranno risparmiare potranno pensare di acquistare un ottimo Samsung Galaxy A41, lo smartphone da 199 euro, caratterizzato più che altro da un incredibile display AMOLED da 6 pollici, il quale presenta risoluzione FullHD+, nonché un buonissimo processore octa-core, dalle prestazioni più che adeguate.

Volendo spendere ancora meno, sarà possibile puntare forte sullo Huawei Y6p, il suo prezzo di 149 euro lo rende veramente economico, ricordando a tutti gli effetti essere un prodotto più limitato rispetto al precedente. Il volantino Coop e Ipercoop lo potete comunque sfogliare nel dettaglio aprendo le pagine che trovate sul sito ufficiale.