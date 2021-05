Continuano ad arrivare le novità in merito all’uscita de La Casa di Carta 5. Purtroppo il Covid-19 ha rallentato l’arrivo dei nuovi episodi. Ma i produttori di questa serie TV Netflix non si sono dati per vinti, proprio come la Banda guidata dal Professore. Fino adesso le notizie hanno sempre confermato che la quinta sarà il finale di stagione. Al contrario, quello che abbiamo scoperto è esagerato. Forse La Casa di Carta 5 non sarà la sua fine! Ecco tutti i dettagli.

Prevista l’uscita de La Casa di Carta 5, ma non è questa la novità

“Prevediamo che la crescita degli abbonamenti a pagamento accelererà nuovamente nella seconda metà del 2021 con il ritorno di grandi successi come Sex Education, The Witcher, La Casa de Papel e You, oltre a un’entusiasmante serie di film originali” è quanto annunciato da Netflix in occasione del briefing con i suoi investitori. In sostanza i nuovi episodi de La Casa di Carta dovrebbero uscire tra ottobre e dicembre 2021. Ma non è questa la novità.

Ciò che ha sconvolto invece è un’altra notizia. Tutti ricordiamo la dichiarazione di Álex Pina in merito al finale di stagione de La Casa di Carta 5: “Abbiamo passato quasi un anno a pensare a come avremmo sciolto la banda. Come avremmo spinto il Professore su una crisi di nervi. Come avremmo messo i personaggi in situazioni impossibili. L’ultima stagione sarà quella più epica ed emozionante“. Una nota dolente che ha fatto credere a tutti che non ci sarebbe più stato un sequel.

L’errore madornale che hanno fatto in tanti, forse tutti!

Forse ci siamo tutti sbagliati. Sì, perché non solo La Casa di Carta 5 avrà ben 2 episodi in più del normale, ma in questi sembra succederà qualcosa di unico. Fonti molto vicine alla produzione hanno assicurato che il finale è stato realizzato per dare la possibilità di creare uno spin-off.

Anche la dichiarazione di Mario de La Rosa, alias Suárez, con un suo post pubblicato su Instagram avrebbe dato a intendere qualcosa: “Tutti mi parlano della fine di La Casa di Carta. Io so che è la fine della rapina più amata dal mondo. Questo è quello che è stato detto ufficialmente a tutti gli attori, la rapina è finita“. In sostanza potrebbe essere un indizio per farci capire che “solo” la rapina è finita.

Chissà allora cosa avrà voluto dire Rio con il suo addio su Instagram! Ma ora lasciamoci travolgere dalla dichiarazione di Úrsula Corberó, che interpreta Tokyo: “Mia madre sta andando fuori di testa con la quinta stagione de La Casa di Carta“.