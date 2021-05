Continuano ad arrivare brutte notizie dal fronte de La Casa di Carta 5. Ormai dobbiamo abituarci, essendo il finale di stagione, saranno tempi duri per tutti gli appassionati di questa serie TV Netflix. Questa volta a essere travolti da una sconvolgente notizia sono tutti i fan di Rio. Cosa sarà mai successo a questo amato personaggio della Banda? Ecco tutti i dettagli, ma attenzione, potrebbero non piacervi.

Continuano i colpi di scena con La Casa di Carta 5

Non è ancora uscita La Casa di Carta 5, tuttavia continua a far parlare di sé. Non solo, secondo quanto dichiarato da Álex Pina, sarà la stagione più entusiasmante di sempre, ma già sta regalando emozioni ancora prima della sua pubblicazione. Purtroppo però alcune lasciano un po’ di amaro in bocca, mentre altre tanta preoccupazione.

Una certa dose di suspense non ha mai fatto male a nessuno, ma ormai con La Casa di Carta 5 si è trasformata in tortura. Chissà cosa sarà successo in quest’ultima stagione al povero Rio. Le notizie che arrivano dai social network non lasciano ben sperare.

Un post di Miguel Herrán non fa ben sperare per Rio

Si tratta di un post pubblicato recentemente da Miguel Herrán che ne La Casa di Carta interpreta Rio. Amato dalle ragazzine di tutto il mondo per il suo carattere impulsivo e poco maturo, ma temerario e “caliente”, pare che negli ultimi episodi sia successo qualcosa.

“Rio è stato un viaggio incredibile insieme a te. Oggi si chiude una tappa della vita insieme a te, e io voglio dirti due cose: grazie e ti amo!“. Parole strazianti che hanno preoccupato tutti i fan sia di Herrán che de La Casa di Carta. Postato su Instagram, questo messaggio ha innescato una serie di ipotesi preoccupate in merito al destino del suo personaggio in questa serie TV.

C’è chi ha pensato alla peggio, vedendolo già colpito da un proiettile. Purtroppo però ad oggi non si sa ancora nulla. Tutto tace e ciò che si dice sono solo congetture non confermate dalla realtà. Non ci resta che attendere l’uscita della travolgente La Casa di Carta 5. Se qualcuno è interessato anche a conoscere le possibilità di un sequel per Vis a Vis non deve perdersi questo nostro nuovo articolo.