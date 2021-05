L’operatore virtuale e secondo brand di Vodafone, ho. Mobile, ha deciso di lanciare in commercio, dal 3 Maggio 2021, l’offerta tariffaria operator attack ho. 6,99 con minuti, SMS e 70 Giga.

Questa nuova offerta va a sostituire l’offerta precedente simile che costava 1 euro al mese in meno. La modifica riguarda solo le nuove attivazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

ho.Mobile lancia la nuova offerta da 6.99 euro al mese

Per la precisione, l’offerta ho 6.99 prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico dati su rete Vodafone fino in 4G (30 Mbps in download e 30 Mbps in upload) al prezzo di 6,99 euro al mese. È previsto un costo di attivazione in promozione a 0,99 euro anzichè 9,99 euro, che comprende anche il costo della nuova SIM ricaricabile.

L’offerta in questione è attivabile effettuando la portabilità del numero solo se si proviene dai seguenti operatori: Iliad, Fastweb, Digi Mobil, CoopVoce, CoopVoce ESP, CMLink Italy, Digitel, PosteMobile, PosteMobile ESP, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, Noitel, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, Enegan e Spusu.

La portabilità deve essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti il cliente perderà lo sconto e l’offerta si rinnoverà a 13,99 euro al mese. Nello specifico, per l’offerta a 6,99 euro al mese, per tutto il 2021 il traffico dati mensile offerto è di massimo 3,9 Giga al mese. Per scoprire maggiori dettagli o tutte le altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.