Netflix si prepara a lanciare una serie di titoli molto attesi nel corso di queste settimane di primavera, tra Maggio e Giugno. L’attenzione degli appassionati è sicuramente concentrata su un titolo in particolare: Lucifer. Il dark drama sarà disponibile in piattaforma con i nuovi episodi a partire dal 28 Maggio.

Gli utenti che desiderano avvicinarsi a Netflix per la prima volta, come noto, già da tempo non hanno a disposizione il mese di prova gratuita. Al tempo stesso, però, gli utenti potranno sfruttare due promozioni da non perdere grazie a partnership della tv streaming con TIM e Sky.

Netflix, le grandi iniziative per serie tv e film a costo zero

L’offerta Netflix in associazione con TIM è la Mondo Netflix. Gli abbonati del gestore avranno le serie tv ed i film della piattaforma streaming inclusi nel prezzo, con una tariffa dal valore mensile di 12,99 euro. Nel pacchetto sono inclusi anche tutti i titoli presenti su TIMvision e il TIMvision Box, il decoder per rendere smart la propria tv, sarà a costo zero.

L’altra grande offerta di Netflix è legata a Sky. Tutti i clienti della tv satellitare, sfruttando il loro rapporto di fedeltà potranno scegliere il pacchetto Intrattenimento Plus con un costo mensile di 9,99 euro e con primo mese gratuito. Nel ticket Intrattenimento Plus è inclusa la visione di tutti i titoli presenti su Netflix.

