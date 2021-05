SMS anonimi: in questo modo nessuno saprà chi si nasconde dietro ai messaggi

Diversi anni fa andava di moda chiamare i contatti sulla propria rubrica per effettuare degli scherzi telefonici. Allora, l’unico modo per attuare il piano era attraverso le chiamate, oggi invece è possibile anche digitare degli SMS anonimi senza che nessuno sappia il mittente. Scopriamo insieme come fare.

Prima di elencare i vari metodi per inviare SMS anonimi, ci teniamo a precisare che il destinatario potrà tranquillamente scoprirvi attraverso le autorità, dunque i consigli qui di seguito sono limitati a scherzi genuini e nei limiti della legalità. Detto questo, iniziamo!

SMS anonimi: come inviarli se si ha WindTre e Vodafone

Innanzitutto, ogni operatore mette a disposizione dell’utente diverse possibilità per inviare SMS anonimi, a costi vari. Gli unici che permettono tale funzione sono WindTre e Vodafone.

WindTre offre 2 possibilità di invio: una dà modo al destinatario di rispondere agli SMS anonimi senza sapere il mittente, l’altra invece non lo permette.