Optima Italia: arriva Super Casa, la promo che regala fino a 3 mesi di servizi

Optima Italia, la società che opera nel settore delle telecomunicazioni e dell’energia, ha da poco lanciato una nuova promo denominata “Super Casa“. Questa prevede: un’unica bolletta per tutti i servizi (luce, gas, internet, mobile e fisso), un’unica assistenza attiva 24 ore su 24 e un canone di luce e gas che muta automaticamente in base a quanto consuma il cliente.

Inoltre, attraverso la promozione MeseOff e a seconda dei servizi sottoscritti dal cliente Optima, è possibile non pagare fino a 3 mesi di bollette ogni anno, con un’aggiunta di sconti applicati. Ma c’è un però: la promozione vale a tempo indeterminato solo per i clienti in domiciliazione bancaria.

Inoltre l’energia di Optima Italia, provenendo da fonti rinnovabili, è 100% green.

Optima Italia: le parole di Andrea Volpe