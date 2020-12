L’operatore Optima Mobile ha recentemente risposto, come tanti altri operatori italiani, all’appello lanciato dal Ministro Pisano. L’operatore regalerà infatti traffico internet a tutti i propri clienti in occasione del Natale.

Per la precisione, metterà a disposizione di tutti i suoi clienti, per i giorni delle festività natalizie, 20 Giga gratuiti di traffico internet aggiuntivo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Optima Mobile regala a tutti i clienti 20 GB di traffico internet per Natale

Optima Italia ha mostrato di voler dare ai propri clienti la possibilità di utilizzare gli strumenti digitali per stare vicini a cari e parenti lontani, a cui non si potrà fare visita durante i giorni natalizi, regalando 20 Giga utilizzabili liberamente dal 24 Dicembre 2020 al 1 Gennaio 2021.

L’iniziativa dell’operatore, destinata gratuitamente a tutti i clienti di Optima Mobile, arriva come risposta positiva all’appello lanciato lo scorso 13 Dicembre 2020 da Paola Pisano, Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione. La richiesta del Ministro Pisano, diretta a tutti gli operatori di rete mobile italiani, invitava a permettere agli italiani di rimanere in contatto con le persone lontane, sottolineando la necessità di dimostrare solidarietà digitale proprio in questi giorni di restrizioni agli spostamenti in tutta Italia.

I 20 Giga regalati da Optima Mobile si attiveranno automaticamente per tutti i clienti a partire dal 24 Dicembre 2020, aggiungendosi a quelli già previsti dalla propria offerta, e saranno sfruttabili liberamente per qualsiasi tipo di utilizzo. A differenza di altri operatori, il periodo di utilizzo di questi Giga è molto più lungo, per esempio Tim, Vodafone e WindTre li hanno messi a disposizione per 24 o 48 ore.