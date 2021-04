Netflix è la piattaforma di streaming video per eccellenza dove abbiamo la possibilità di trovare veramente tutto quello che più ci interessa. Ci sono serie TV, film, documentari e cartoni animati che possiamo visionare, e ce n’è davvero per tutti i gusti. Nella passata fase di lockdown la piattaforma californiana ha raggiunto dei numeri mai visti prima, essendo che molte persone erano costrette a rimanere a casa e a dedicarsi al Binge Watching. Ovviamente, ciò che va più per la maggiore sono senza ombra di dubbio le serie TV, ed ora andremo a parlare nel dettaglio di tre fiction in particolare: The Umbrella Academy, The 100 e Suburra. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

The Umbrella Academy, The 100 e Suburra: tutte le ultime novità

Iniziamo la carrellata di novità parlando di The Umbrella Academy. La serie TV ha subito dei ritardi importanti a causa dell’emergenza sanitaria. Infatti, per rispettare tutte le norme anti Covid del caso, le riprese sono andate avanti a rilento. Tuttavia, la terza stagione arriverà sicuramente, e vedremo i sette fratelli con super poteri vedersela contro la Sparrow Academy. Inoltre, Ben (alias Tom Hopper) pare che affermerà ancora di più il suo status di “leader” del gruppo. Staremo a vedere nella stagione che verrà.

Continuiamo con The 100. Tutti erano in attesa di un’ottava stagione della fiction, ma a quanto pare questa non giungerà sulla piattaforma californiana. Infatti, già dalla quinta stagione, si stava pensando di far chiudere il ciclo narrativo della serie precisamente al centesimo episodio. Quindi, CW Network ha deciso: la settima stagione di The 100 è stata anche l’ultima.

Infine, concludiamo con Suburra. La serie TV crime tutta italiana ha chiuso definitivamente i battenti con la terza stagione. Infatti, dopo varie richieste dei fan, la produzione ha confermato la sua decisione di chiudere qui la fiction, precisando che soprattutto dopo una morte illustre come quella di Aureliano, continuare il ciclo narrativo sarebbe praticamente impossibile.