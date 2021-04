Expert fa letteralmente sognare tutti gli utenti che da sempre vogliono cercare di risparmiare il più possibile sui vari acquisti effettuati, arriva una soluzione molto più economica di quanto ci saremmo aspettati.

Il volantino non presenta limitazioni in particolare, gli acquisti risultano essere tranquillamente effettuabili anche tramite il sito ufficiale dell’azienda, con spedizione a pagamento presso il proprio domicilio, indistintamente dal livello di spesa raggiunto. Il cliente potrà accedere a prodotti con garanzia di 24 mesi, e sopratutto in versione completamente no brand.

Nel momento in cui si spenderanno più di 199 euro, inoltre, sarà possibile approfittare della rateizzazione senza interessi, quindi il solito Tasso Zero con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

Expert: la spesa è dimezzata per tutti, ecco i migliori sconti

L’attenzione di Expert si è riversata su praticamente tutte le fasce di prezzo della telefonia mobile, con un focus importante sui dispositivi attualmente disponibili a meno di 400 euro. Restando entro tale cifra sarà possibile scovare importanti occasioni, come Xiaomi Mi 10T Lite, Oppo A74, Huawei P40 Lite, Oppo A72, Xiaomi Mi 11 Lite, Motorola Moto E6s o Motorola Moto G10.

Gli utenti che invece si sentono pronti a spendere cifre più elevate, potranno ad ogni modo affidarsi a Samsung Galaxy S21 5G, in vendita a 729 euro, ma anche Xiaomi mi 11 o Oppo Find X3 Pro.

Il volantino Expert è interamente elencato qui sotto, in modo da poter scoprire da vicino tutti i singoli prezzi.