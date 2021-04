Il Black Friday arriva da Trony, gli utenti si ritrovano a poter accedere ad un elevato quantitativo di sconti molto interessanti, riuscendo ad acquistare i migliori prodotti in circolazione, a prezzi decisamente convenienti.

La prima cosa da sapere, nel momento in cui vorrete avvicinarvi al volantino Trony, riguarda chiaramente la disponibilità sul territorio; è importante ricordare che ogni sconto non risulta essere disponibile ovunque in Italia, ma sarà fruibile solamente presso i negozi fisici di Veneto, Emilia Romagna, Repubblica di San Marino, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Rieti, con scadenza fissata al 5 maggio 2021.

Nel caso in cui si volesse richiedere un finanziamento, inoltre, sarà possibile affidarsi direttamente al Tasso Zero (solo sopra i 199 euro di spesa), con pagamento in 10/20 rate a partire da Luglio 2021.

Non dimenticatevi delle migliori offerte Amazon e dei tantissimi codici sconto a disposizione, le trovate a questo indirizzo.

Trony: cosa fare per risparmiare al massimo

I prodotti in promozione da Trony sono davvero moltissimi, e vari tra di loro. Osservando da vicino solamente la categoria merceologia degli smartphone, notiamo la presenza di numerosi modelli molto interessanti.

Tra questi spiccano Xiaomi Redmi Note 9, in vendita a 149 euro, Apple iPhone 12 Mini a 759 euro, Apple iPhone 11 a 599 euro, Samsung Galaxy S21 a 729 euro, Samsung Galaxy S20 FE a 549 euro, Samsung Galaxy A71 a 299 euro, Galaxy A51 a 239 euro, Vivo Y20s a 149 euro, Xiaomi Redmi Note 9T a 169 euro, Galaxy A12 a 149 euro, Xiaomi Redmi 9AT a 89 euro, Onda 7T Pro a 59 euro, Oppo Find X3 Pro a 1149 euro, Oppo Find X3 neo a 799 euro o Oppo Find X3 Lite a 499 euro.

Tutte le altre promozioni del volantino Trony, sono elencate per comodità nelle pagine sottostanti.