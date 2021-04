Stando ad alcune schermate disponibili sui server del PlayStation Network, Sony si appresterebbe a lanciare un servizio denominato PlayStation Plus Video Pass con film in streaming, con ogni probabilità del catalogo Sony Pictures.

L’abbonamento PayStation Plus potrebbe presto diventare più ricco ed includere anche film accessibili in streaming, con un’offerta aggiuntiva denominata PlayStation Plus Video Pass. Scopriamo insieme i dettagli.

PlayStation Plus potrebbe proporre anche dei film in streaming

La notizia è un po’ più di un semplice rumor, in quanto schermate riferite al nuovo misterioso servizio sono state scovate e sono attualmente accessibili sugli stessi server di Sony PlayStation, confermando la legittimità della loro origine. Le informazioni relative a questo fantomatico Video Pass si esauriscono con quello che è possibile dedurre dalle stesse schermate, che mostrano tre titoli Sony Pictures, Bloodshot, Venom e il sequel di Zombieland.

Solamente qualche ora fa, Sony ha confermato che Video Pass è un servizio di streaming che partirà in sperimentazione per la sola Polonia e che offrirà inizialmente 15 film e 6 serie TV. Il servizio sarà incluso nell’abbonamento a PlayStation Plus. Al momento non sono stati rivelati dettagli tecnici sul servizio.

Per il momento sappiamo alcuni titoli di contenuti che saranno presenti, alcuni sono Zombieland 2: Double Tap, The Equalizer 2, Underworld: Blood Wars, Sausage Party, Bad Boys come film. Mentre come serie TV troveremo SuperMansion (season 1 – 3), Deadly Class (season 1), Lost Girl (season 1 – 5) ed un paio di altre.