Android: 8 titoli tra app e giochi ora gratis invece che a pagamento sul Play Store

Riuscendo a crescere gradualmente ma in maniera costante ed oculata, Android è riuscito ad arrivare in cima alla lista delle preferenze. Gli utenti infatti quando devono acquistare uno smartphone propendono molto facilmente per un dispositivo implementato dal robottino verde.

Le motivazioni sono molteplici e una di queste riguarda certamente la varietà di smartphone disponibili. Sono davvero tanti i produttori di telefoni che ormai utilizzano la piattaforma mobile di Google, la quale risulta compatibile per più architetture. Stando a quanto riportato gli utenti attivi con uno smartphone Android sarebbero oltre 2 miliardi in giro per il mondo, andando ad attestare la netta superiorità almeno in termini di numeri. Un altro aspetto molto valutato dal pubblico è poi quello della versatilità, parametro che gli utenti di certo non biasimano. Modificare l’interno del proprio dispositivo mobile risulta fondamentale nel momento in cui si arriva ad una sorta di saturazione a livello di soddisfazione. In poche parole quando siete stanchi del vostro dispositivo mobile potete totalmente rivoluzionarlo utilizzando le varie soluzioni che trovate anche sul Play Store di Google.

Proprio qui poi ci sono spesso delle offerte, come durante la giornata di oggi che prevede l’arrivo di titoli a pagamento totalmente gratis.

Android: tutti i titoli a pagamento in questione sono oggi gratis sul Play Store di Google

Giù in lista trovate i link diretti per il download dei titoli solo oggi gratis: