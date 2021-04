Arrivano novità non certo positive per gli utenti di Vodafone nel corso di questa primavera. Anche nel 2021 il gestore inglese ha deciso di applicare alcune rimodulazioni di costi per le sue tariffe di telefonia mobile. Nel particolare, proprio durante le ultime settimane, il gestore ha aumentato i prezzi per gli utenti che hanno sottoscritto in passato la popolare ricaricabile Special 50 Giga.

Vodafone: la pessima notizia per i clienti che hanno attivato questa tariffa.

Gli abbonati che in passato hanno scelto la Special 50 Giga di Vodafone potrebbero ora trovarsi con un aumento di 2 euro rispetto ai precedenti costi mensili. Ne consegue che il prezzo di listino della tariffa sarà di 9,99 euro per i clienti che sino a qualche mese fa pagavano 7,99 euro. Il costo della promozione sarà invece di 8,99 euro per quella fascia di pubblico il cui precedente prezzo era di 6,99 euro.

La rimodulazione dei prezzi di Vodafone non è conseguente ad un incremento delle soglie di consumi. I clienti che hanno come loro tariffa di riferimento la Special 50 Giga continueranno ad usufruire di chiamate e SMS illimitati con l’aggiunta di 50 Giga per navigare in internet con le velocità propedeutiche del 4G.

Il cambio di listino di Vodafone è partito dallo scorso 21 Febbraio. La novità vale per una serie di clienti selezionati direttamente dal provider inglese. Questa tornata di rimodulazioni, generalmente, è valida per quegli abbonati che hanno attivato la Special 50 Giga tempo addietro. Per i nuovi clienti e per coloro che hanno sottoscritto la promozione negli ultimi sei mesi è infatti prevista la garanzia del prezzo bloccato.