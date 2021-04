Il produttore cinese Oppo si appresta ad annunciare una nuova serie di smartphone. Tramite alcuni teaser ufficiali, infatti, sappiamo che il prossimo 6 maggio ci sarà un evento di presentazione durante il quale sarà sicuramente svelato il nuovo Oppo K9 5G. Quest’ultimo sarà uno smartphone appartenente alla fascia medio-alta del mercato.

Oppo K9 5G sta per arrivare: ecco le prime informazioni

Come già accennato, sembra che vedremo molto presto sul mercato un nuovo smartphone a marchio Oppo. Si tratta in particolare di Oppo K9 5G e quest’ultimo è stato il protagonista di alcune immagini teaser pubblicate in queste ultime ore. Stando a quanto riportato, sotto al cofano del device ci sarà il SoC Snapdragon 768G targato Qualcomm, ovvero un processore octa-core da 2.8 GHz che sarà accompagnato da una GPU Adreno 620. Come suggerisce il nome, non mancherà ovviamente il supporto alla nuova connettività 5G e questo sarà reso possibile grazie alla presenza del modem Snapdragon X52 5G.

Dal punto di vista estetico e costruttivo, stando ai teaser Oppo K9 5G sarà molto sottile (avrà uno spessore di 7.9 mm) e avrà un peso molto contenuto pari a 172 grammi. Sul fronte, poi, ci si aspetta un ampio display SuperAMOLED con una risoluzione pari al FullHD+ e sicuramente con una elevata frequenza di aggiornamento. Il comparto fotografico dovrebbe poi includere una tripla fotocamera posteriore con un sensore primario da 64 megapixel. A bordo sembra che ci sarà Android 11 e, infine, non dovrebbero mancare il supporto alla super ricarica rapida dell’azienda da ben 65W e il jack audio per le cuffie.