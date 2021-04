In queste ultime ore un nuovo smartphone a marchio Oppo è stato presentato ufficialmente per il mercato cinese. Si tratta di Oppo A35, un device di fascia entry-level che, in realtà, sembra essere in sostanza una versione re-branded dello scorso Oppo A15s. Vediamo brevemente le differenze.

Oppo A35: ufficiale in Cina un nuovo smartphone entry-level a marchio Oppo

Come già accennato, il produttore cinese Oppo ha annunciato ufficialmente il nuovo Oppo A35. Uno smartphone che differisce dal fratello gemello Oppo A15s per la quantità di memoria interna. Nel nuovo modello, troviamo infatti 128 GB disponibili contro i 64 GB presenti nel precedente device. Oltre a questo, il resto della scheda tecnica e il design sono pressoché gli stessi.

La parte frontale ospita un display IPS LCD con una diagonale da 6.52 pollici e con un notch a goccia centrale dove trova posto una fotocamera per i selfie da 8 megapixel. La parte posteriore, invece, si caratterizza per la presenza di una zona quadrata in cui sono collocate tre fotocamere da 13+2+2 megapixel più un piccolo flashLED. Lato autonomia, troviamo una batteria con una capienza di 4230 mAh, il software è invece Android 10 con la ColorOS in versione 7.2.

Dal punto di vista della connettività, abbiamo il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.0, il GPS con Beidou, Glonass, e Galileo e il jack audio da 3.5 mm per le cuffie. Il processore, infine, è il SoC MediaTek Helio P35 supportato da 4 GB di memoria RAM.

Il nuovo Oppo A35 sarà disponibile per il mercato cinese nelle colorazioni Blue, Black e White, ma al momento l’azienda non ha rivelato la disponibilità e il prezzo di vendita ufficiale.