Euronics fa paura a Unieuro con il lancio del nuovissimo volantino intitolato Sconto IVA, e sopratutto l’ampia disponibilità sul territorio nazionale, data infatti la possibilità di accedere ai medesimi sconti nei vari punti vendita o sul sito ufficiale.

Tutti gli utenti che opteranno per un acquisto dal divano di casa, inoltre, devono considerare il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, la cui cifra sarà sempre da aggiungere a ciò che si leggerà a schermo. E’ presente, nel caso in cui si voglia richiedere la rateizzazione, un Tasso Zero, previo ordine del valore superiore ai 199 euro di spesa.

Euronics: il volantino è assurdo e convince tutti all’acquisto

Spendere poco con Euronics è davvero molto più semplice del previsto, gli utenti possono pensare di risparmiare sui vari prodotti, senza doversi limitare nella scelta effettiva. In particolare basterà recarsi in negozio, scegliere un qualsiasi dispositivo, ed una volta in cassa verrà fornito uno sconto effettivo del 18,04% rispetto al prezzo di listino.

Come se non bastasse, determinati modelli prevedono anche il cosiddetto Doppio Sconto IVA, in questo caso è previsto un raddoppio della riduzione del prezzo, quindi con uno sconto effettivo del 36,08%, sempre a partire dal listino mostrato a schermo.

Tutte le pagine del volantino Euronics sono state riassunte per comodità direttamente qui sotto, se volete approfondire la conoscenza della campagna, e sopratutto volete qualche informazione in merito agli sconti, non resta che aprirle e visualizzarle in alta definizione.