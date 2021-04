Il nuovo volantino MediaWorld assume connotazioni decisamente interessanti, atte a favorire l’afflusso degli utenti presso i vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, o comunque direttamente sul sito ufficiale.

La spesa è ridotta ai minimi termini su tantissimi modelli, ricordando comunque che ogni acquisto effettuato tramite l’e-commerce richiederà il pagamento delle spese di spedizione per l’effettiva consegna a domicilio (in genere non superano i 9,99 euro, salvo rari casi). Tutti i prodotti vengono commercializzati con garanzia legale di 24 mesi, e sopratutto sono distribuiti no brand, ciò sta a significare che gli aggiornamenti vengono rilasciati direttamente dal produttore, non da un operatore telefonico (quindi sono molto più tempestivi).

MediaWorld: occasioni a non finire con sconti importanti

Il volantino MediaWorld parte con lo scontare alcuni prodotti Apple a prezzi decisamente più bassi del normale, in questo modo gli utenti si potranno avvicinare all’azienda di Cupertino, riuscendo a spendere decisamente meno del previsto. Tra i modelli in promozione annoveriamo iPhone 12 Pro, disponibile a 1149 euro, passando anche per iPhone 12 Mini, iPhone SE 2020 o iPhone 11 Pro, tutti con prezzi che partiranno dai 439 euro necessari per il SE 2020.

Estendendo l’attenzione anche verso il mondo Android, sarà possibile pensare di spendere meno di 600 euro, per godere ugualmente di prodotti di un livello complessivamente elevato; i dispositivi coinvolti sono Xiaomi Redmi Note 10, Oppo A74, Oppo A94 5G, Samsung Galaxy A71 o Galaxy S20 FE.

Naturalmente le promozioni disponibili da MediaWorld raggiungono anche categorie merceologiche completamente differenti, per questo motivo consigliamo caldamente di aprire le pagine sottostanti, e prendere visione delle varie proposte.