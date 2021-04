Twitter aveva già iniziato a testare il caricamento e la visualizzazione di foto in 4K più di un mese fa, ma finalmente tale funzionalità è disponibile per tutti gli utenti, sia su Android che iOS.

Dopo settimane di attesa possiamo finalmente gustarci tutti i contenuti della piattaforma in alta definizione. Scopriamo insieme maggiori dettagli sull’argomento.

Twitter: arriva l’alta definizione anche su Mobile

Già disponibile su web, ora anche le applicazioni mobile supportano immagini ad alta definizione: la risoluzione massima è adesso di 4096 x 4096 pixel, mentre in precedenza si fermava esattamente a metà, ovvero 2048 x 2048 pixel. Per abilitare tale funzione, è necessario recarsi nelle impostazione dell’app e selezionare le opzioni “Immagini ad alta qualità” e “Caricamenti di immagini ad alta qualità“, entrambe poste sotto “Utilizzo dati“: qui gli utenti potranno selezionare se abilitare l’alta definizione solo con Wi-Fi o anche con i dati cellulari.

La piattaforma ha rilasciato la notizia attraverso un Tweet: “È ora di twittare quelle foto ad alta risoluzione: l’opzione per caricare e visualizzare immagini 4K su Android e iOS è ora disponibile per tutti. Per iniziare a caricare e visualizzare le immagini in 4K, aggiorna le tue preferenze per le immagini di alta qualità nelle impostazioni “Utilizzo dati“.

Lo scorso 10 marzo 2021 aveva rilasciato un altro post in cui parlava di alta definizione, ma la possibilità di scegliere è arrivata solamente lo scorso 21 aprile 2021. Che dire, non ci resta che recarci sulla piattaforma per iniziare ad attivare la funzione.