WhatsApp: il nuovo aggiornamento stupisce gli utenti, ecco cosa cambia

I numeri rendono WhatsApp la piattaforma più utilizzata al mondo per quanto riguarda la messaggistica istantanea. Oltre 2 miliardi di utenti attivi in giro per il mondo infatti legittimano tale status per la celebre piattaforma mobile, la quale ormai abbraccia anche il desktop.

Il grande successo di questo colosso è avvenuto grazie anche all’entrata nell’ecosistema di Facebook, superpotenza del mondo dei social. Stando alle ultime voci, sembra che WhatsApp sia pronto a migliorare molto in futuro, apportando tanti nuovi aggiornamenti interessanti. Le funzionalità infatti sono quello che più di tutto intrigano gli utenti, concedendo opportunità unica nel loro genere. Secondo le ultime notizie trapelate sul web si starebbe parlando insistentemente di alcuni nuovi aggiornamenti in arrivo proprio su WhatsApp a breve.

WhatsApp: arrivano i nuovi aggiornamenti, ecco le anteprime delle immagini e il trasferimento delle chat

WhatsApp è una delle applicazioni più utilizzate per scambiarsi dei file, spesso e volentieri rappresentati da alcune immagini. Le foto, i video e tutto quello che riguarda quanto prodotto dalla fotocamera sono infatti pronti a rappresentare la maggior parte del traffico di ciò che si scambia attraverso WhatsApp.

L’ultimo aggiornamento rilasciato in questi giorni solo per gli utenti Apple permette infatti di visualizzare un’anteprima dell’immagine ricevuta. Ricordiamo infatti che nelle versioni precedenti alle anteprima delle immagini era attribuito uno spazio nell’insieme della schermata della chat.

L’altro aggiornamento che in molti aspettano da tempo e per via del quale stanno aspettando a passare da Android ad Apple e viceversa, riguarda proprio il trasferimento delle chat. A breve sarà infatti possibile trasferire le proprie chat di WhatsApp da un sistema operativo all’altro.