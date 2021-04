La nuova stagione di You si sta facendo attendere non poco. Netflix, peraltro, non ha offerto alcuna informazione circa la release date che resta ad oggi avvolta nel mistero.

Orientativamente, i tabloid americani parlano dell’uscita prevista verso Dicembre 2021. Sicuramente negli USA sono più informati, soprattutto perché lo Stato della California ha preso sotto la propria ala la produzione di questa serie.

Sarà perché tratta di uno stalker – peraltro davvero improbabile, col suo cappellino e la sua attività da bibliotecario – e ultimamente in America si sta affrontando di frequente questo tema, sta di fatto che You ha ottenuto il placit di un intero Stato e anche cospicui finanziamenti per proseguire il progetto.

You 3, cosa dobbiamo aspettarci da quest’attesissima stagione

La nuova stagione di You sarebbe dovuta già arrivare verso fine autunno 2021, ma i tempi tecnici dilatati a causa del Covid hanno costretto la produzione a prendersi più tempo per la lavorazione dei contenuti.

Conferme dal cast, in cui ritroveremo Jenna Ortega nei panni di Ellie, Adwin Brown a ricoprire il ruolo di Calvin, Robin Lord Taylor continuerà a essere Will nella serie. Conferme anche per Marielle Scott come Lucy, Melanie Field come Sunrise, Charlie Barnett nei panni di Gabe e Danny Vasquez a interpretare Fincher.

Ma la vera novità riguarda le new entry, che in realtà sono già volti noti per aver partecipato ad altre serie tv o pellicole di grande successo. Nello specifico, nella terza stagione di You:

Shalita Grant (NCIS: New Orleans) è Sherry

(NCIS: New Orleans) Travis Van Winkle (The Last Ship) è Cary

(The Last Ship) Scott Speedman (Animal Kingdom) è Matthew

(Animal Kingdom) Dylan Arnold (Nashville) è Theo

(Nashville) Tati Gabrielle (Le Terrificanti Avventure di Sabrina) è Marienne

(Le Terrificanti Avventure di Sabrina) Ben Mehl (The Good Wife) è Dante

(The Good Wife) Chan-Kent (Good Trouble) è Kiki

(Good Trouble) Christopher Sean (Il tempo della nostra vita) è Brandon

(Il tempo della nostra vita) Chris O’Shea (Madam Secretary) è Andrew

(Madam Secretary) Bryan Safi (911) è Jackson

(911) Mackenzie Astin (Homeland) è Gil

(Homeland) Ayelet Zurer (Daredevil) è Dr. Chandra

(Daredevil) Jack Fisher (Agents of S.H.I.E.L.D.) è Joe da giovane.

Attendiamo scalpitanti ulteriori notizie sulla nuova stagione, e nel mentre seguiamo anche le news circa l’arrivo di Lucifer 5 parte seconda e Peaky Blinders.