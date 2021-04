Tutto quello che è successo con Lucifer è davvero difficile da spiegare. Infatti, la serie TV inizialmente era stata bruscamente cancellata, tanto che non sarebbe dovuta ritornare neanche la quarta stagione sulla piattaforma di streaming Netflix. Tuttavia, ci sono stati dei cambiamenti repentini, e dopo l’annuncio di una quarta stagione, c’è stato anche quello di una quinta e addirittura di una sesta stagione. Quest’ultima, purtroppo, porterà ai fan una notizia assai sgradevole.

Come detto prima, sono stati davvero repentini i cambiamenti per quanto concerne Lucifer , e questo è dovuto principalmente ad una protesta fatta dai fan non molto tempo fa, dove si invitava le persone a condividere un, ossia, volto a salvare il destino della serie TV. Benl’hanno condiviso in tutto il mondo, e questo ha convinto la produzione a ritornare definitivamente su Netflix. Inoltre, dopo di ciò,si è espresso riguardo questa controversa situazione. Tuttavia, ai tempi di queste dichiarazioni, Ellis non sapeva ancora di una sesta stagione: