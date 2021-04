La ricerca di siti Web che hai salvato o visto da qualche parte mentre navigavi in Chrome puó essere una seccatura nonostante la comoda panoramica della cronologia. Quando esegui una ricerca, ottieni solo una visione cronologica di tutti i siti che hai visitato, senza tenere conto se è una pagina é attualmente aperta in una scheda o salvata come segnalibro. Una funzionalitá imminente dovrebbe cambiare questa opzione. Si chiamerá ‘Ricordi’ e terrá conto di tutti questi fattori quando lo utilizzi.

Come riporta TechDown, ‘Ricordi’ è disponibile nell’ultima versione in fase di sviluppo di Chrome 92. Appare solo dopo aver attivato un flag di sviluppo (chrome://flags/#memories) e devi digitare chrome://memories nella barra degli indirizzi per accedervi. Una volta entrato, vedrai una pagina che sembra abbastanza simile alla panoramica della cronologia a cui sei abituato.

Google Chrome: la funzione arriverá nella versione Chrome 92

La pagina consiglia alcuni termini che potresti cercare, mostra le tue ultime schede, segnalibri e ti offre una piccola selezione della cronologia di Chrome. Presumibilmente, questa struttura rimarrá intatta quando inizi a cercare qualcosa, offrendoti risultati piú pertinenti. La funzione ti permetterá di risparmiare tempo quando hai bisogno di controllare un sito web aperto in precedenza o un url salvato nel tuo browser.

Secondo la descrizione, il flag dovrebbe essere disponibile su Mac, Windows, Linux, Chrome OS e Android. Al momento, peró, sembra che Memories sia disponibile solo per desktop, ma potrebbe cambiare a luglio quando Chrome 92 arriverá per tutti gli utenti in versione stabile. Non è chiaro se ‘Ricordi’ sostituirá l’attuale aspetto della cronologia di navigazione.