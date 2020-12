L’ultima versione beta di Microsoft Edge per Android ora ti consente di sincronizzare tutta la cronologia delle ricerche e le schede con la versione desktop di Microsoft Edge su Windows 10. L’ultima versione è ora disponibile per tutti gli utenti con un dispositivo Android.

Secondo Windows Central, le opzioni di sincronizzazione aggiunte sono apparse nell’ultima versione beta di Edge 45.11.24.5118. Sembra essere la prima build che permette di sincronizzare la cronologia delle ricerche sul tuo dispositivo Android e PC. Naturalmente, lo stesso discorso vale anche per i laptop con Microsoft Windows 10.

Microsoft Edge per Android: disponibile per tutti il nuovo aggiornamento

Tuttavia, non sembra che l’opzione sia disponibile per tutti, il che suggerisce che questo potrebbe essere un test limitato in vista di un’implementazione più ampia in futuro. Se non lo sapevi, Microsoft Edge ti consente già di sincronizzare tonnellate di dati e contenuti sui tuoi dispositivi Android e desktop. Sono inclusi segnalibri, password e moduli di compilazione automatica.

Puoi anche inviare qualsiasi sito aperto sul tuo device Android al PC. Quando apri la pagina “Sincronizza con” sul tuo device Android, avrai opzioni espanse per sincronizzare più dati tra cui Preferiti, Schede aperte, Compilazione modulo, Password, Raccolte e Dati della cronologia.

È disponibile un’opzione per i pagamenti, ma sembra che l’opzione non sia ancora disponibile. Non siamo del tutto sicuri di quanto sia stata ampiamente disponibile questa opzione di sincronizzazione per gli utenti Android di Microsoft Edge. Ovviamente sei vincolato a un browser su tutti i dispositivi, ma date le funzionalità aggiunte, probabilmente non avrai problemi.