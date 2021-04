Iliad: 100 giga, tutto senza limiti e un prezzo strepitoso con un regalo

Superare Iliad per quanto riguarda la telefonia mobile risulta ad oggi un vero e proprio azzardo per tutte le altre aziende che si occupano di tale ambito. Il gestore che ricordiamo a tutti i provenire dalla Francia ma ormai italiano a tutti gli effetti è riuscito a crearsi un gran seguito durante questi primi tre anni di permanenza sul suolo italiano.

Come illustrato dalle ultime statistiche infatti Iliad avrebbe raggiunto e superato la soglia dei 7 milioni di utenti attivi. Questi numeri rappresentano una sorta di record per i gestori che provengono dal nulla. Il merito è da attribuire a tutte quelle offerte che il provider a lanciato fin dal primo momento e che ha conservato nel tempo. Ovviamente gli utenti sono sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, ma riuscire a trovare qualcosa di meglio rispetto alle attuali soluzioni proposte da Iliad sarebbe realmente impossibile.

Iliad: la Giga 100 sbanca, ecco tutto a soli 9,99 euro con il 5G in regalo

Lo scorso marzo è stato il mese perfetto per coloro che volevano scegliere per la prima volta Iliad. Il gestore infatti metteva a disposizione la sua promo migliore da 100 giga, la quale è disponibile anche questo mese di aprile e in pianta stabile.

Il nome nuovo adottato dalla promo è Giga 100, il quale racchiude al suo interno tutte le migliori condizioni ed opportunità. Per un prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre gli utenti possono ottenere minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 100 giga di traffico dati. Il tutto in rete 5G, per gentile concessione di Iliad.