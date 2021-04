Iliad: la nuova offerta da 100 giga presenta un prezzo impressionante

L’idea degli utenti che provano a cambiare gestore è sempre la stessa: ottenere il massimo dal punto di vista della qualità, della quantità e della convenienza. Questo è quanto offerto da un provider come Iliad, il quale non a caso domina da diversi anni nel panorama della telefonia mobile.

Sono infatti più di tre anni che questo gestore riesce a mettere sotto tante altre aziende più navigate nel settore. Il merito è della sua caparbietà ma anche della grande propensione nell’offrire soluzioni adatte al fabbisogno degli utenti. La sua prerogativa è quella di esprimere promozioni mobili con tanti contenuti e con prezzi estremamente bassi. È proprio questa infatti la situazione nella quale Iliad propone la sua promo da 100 giga in vesti diverse rispetto a quanto ho visto durante lo scorso mese di marzo.

Iliad: arriva ufficialmente la Giga 100 che propone tutto ad un prezzo di soli 9,99 € al mese

Secondo le ultime notizie, la promo migliore sarebbe ancora una volta quella di Iliad. Il noto gestore infatti mette a disposizione di tutti coloro che vogliono cambiare provider una soluzione estremamente interessante. Con soli 9,99 € al mese è infatti possibile portare a casa la nuovissima Giga 100, reincarnazione di quella Flash 100 che tanto aveva fatto trepidare gli utenti.

Al suo interno ci sono gli stessi contenuti e quindi minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori con 100 giga di traffico dati per navigare sul web ogni mese.la promo in questione viene arricchita con la connessione in rete 5G, la quale risulta un regalo di Iliad per tutti gli utenti.