A partire da oggi, Xiaomi Mi 11 Ultra riceverá l’aggiornamento della versione MIUI 12.5. Il numero di versione è MIUI V12.5.3.0.RJBCNXM ed il pacchetto di aggiornamento ha una dimensione di circa 937 MB. Xiaomi ha rilasciato l’ultima generazione del suo OS a dicembre dello scorso anno. Questo aggiornamento non é altro che un update della versione principale del software.

La nuova MIUI 12.5 é stata notevolmente migliorata e ottimizzata in termini di sicurezza e privacy. Ora offre anche super wallpaper, design dinamici e funzionalitá come design tattile ed ottimizzazione del sistema. L’esperienza sembra quasi paragonabile a quella di iOS di Apple.

Xiaomi Mi 11 Ultra riceverá l’aggiornamento in un secondo lotto

Per quanto riguarda la protezione dei dati degli utenti, MIUI 12.5 aggiunge quattro funzioni principali: protezione della privacy degli appunti, meccanismo sandbox dei file, protezione della privacy della navigazione web e protezione della privacy delle informazioni sulla posizione. Vale la pena ricordare che MIUI 12.5 é anche il primo sistema Android ad abilitare completamente il meccanismo di sandbox.

A quanto pare, l’utilizzo della memoria di sistema MIUI 12.5 é diminuito di circa 35%, il consumo energetico è diminuito del 25% ed il consumo energetico dei super wallpaper è diminuito di circa 40%. Anche lo Xiaomi Mi 10 Ultra ha iniziato a ricevere l’aggiornamento della versione stabile. Se volete sapere quando il vostro dispositivo riceverá l’update, ricordiamo che, in precedenza durante il Mi Fan Open Day, Xiaomi aveva dichiarato che la versione stabile della MIUI 12.5 verrá rilasciata per intero il 30 aprile.

Il primo lotto di modelli include Mi 9 SE, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra e Mi 11. La versione stabile dell’aggiornamento per Xiaomi Mi 11 Ultra arriverá in un secondo momento e non sará disponibile fino alla fine di maggio. Il secondo lotto di modelli include il Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, la serie di Redmi K40, la serie di Xiaomi CC9, Redmi Note 8 e Redmi K20 Pro.