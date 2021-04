È passato più di un anno da quando si pensava dovessero uscire in nuovi episodi di Stranger Things 4. Le riprese appena iniziate furono bloccate nel 2020 con l’arrivo del Covid-19. Ora stanno proseguendo a singhiozzo, ma pare siano diventate costanti negli ultimi giorni. Dal set è arrivato uno spoiler che farà saltare sulla sedia tutti i fan di questa serie TV Netflix tanto attesa: non è morto!

Attenzione allo spoiler su Stranger Things 4: è ancora vivo!

Su Tecnoandroid abbiamo recentemente svelato le cattive notizie su Stranger Things 4 rivelate da Gaten Matarazzo, alias Dustin e già c’è altra carne al fuoco. Questa volta si tratta di un super spoiler che proviene proprio dal set dove stanno avvenendo le riprese.

Si tratta di una diretta Instagram durante la quale David Harbour ha rivelato qualcosa di incredibile su Stranger Things 4 in merito al suo personaggio. Era truccato e quindi al lavoro sulla scena. Ciò vuol dire che Jim Hopper non è morto, ma è vivo! Infatti al termine della terza stagione era stato rapito e si pensava fosse morto. Al contrario ora si sa con certezza che non solo è vivo, ma si trova rinchiuso in campo di concentramento in Russia. Grande ritorno quindi nella quarta stagione che, a dirla tutta, sembra ricca di sorprese entusiasmanti.

Millie Bobby Brown blocca un altro spoiler che sarebbe stato davvero fantastico

Lo spoiler sui nuovi episodi di Stranger Things sarebbe potuto proseguire con qualcosa di ancor più entusiasmante. Peccato che a rovinare tutto sia stata Millie Bobby Brown. David Harbour ha scoperto la sua presenza nella diretta proprio mentre stava dicendo: “Non credo che dovrei mostrarvi questi… chi vuole sentire spoiler sulla quarta stagione? Fammi leggere direttamente dalla sceneggiatura“.

La reazione dell’attore è stata immediata in un misto di scherzo e simpatico imbarazzo: “Oh no, non dire a Netflix che sto facendo una Instagram live dal set. Mi licenzia“. Chissà cosa avrebbe potuto rivelare di nuovo sulla sceneggiatura di Stranger Things 4. Speriamo che trovi un’altra occasione per farcelo sapere.

Per ora non resta che attendere l’uscita di Stranger Things 4 in programma per il 2022. Sicuramente tutto questo tempo in più ha permesso ai produttori di perfezionare la trama che varrà sicuramente l’attesa.