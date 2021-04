Sta diventando un vizio quello di dover dare cattive notizie in merito alle serie TV in programma su Netflix. Questa volta tocca a Stranger Things e a rivelarle è Dustin ovvero Gaten Matarazzo e riguardano la quarta stagione. Pare proprio che ci sarà da attendere e forse si parla addirittura di un ritardo sostanzioso. Vediamo insieme tutti i dettagli e cerchiamo di capire cosa sta succedendo.

E se vi dicessi Stranger Things 4 nel 2022?

E se la possibile data di uscita di Stranger Things 4 fosse prevista per fine 2021 o addirittura nel 2022? Sarebbe straziante per i fan di questa serie TV Netflix accettare un ulteriore rinvio. Già nel 2020 si era assistito ad uno stop dei lavori causa Covid-19 che hanno poi stentato a ripartire.

“Quest’anno, con il Covid-19, non avevano scuse per non aver scritto l’intera stagione. Ci aspettavamo di poter iniziare le riprese e avere i primi cinque episodi e poi una pausa. Quando è iniziata la pandemia avevamo però a disposizione gli script per sei episodi. Hanno così pensato di poter concludere tutto. Nulla può distrarli. Sono concentrati solo su quello che viene fatto. È qualcosa che occupa interamente la loro mente. Hanno già delineato la storia e credo sia qualcosa di positivo“.

Questa dichiarazione di Gaten Matarazzo, alias Dustin, potrebbe sembrare incoraggiante all’apparenza, ma ne segue un’altra che proprio piacevole non è e conferma proprio un ritardo importante sull’uscita di Stranger Things 4.

“Le date per le riprese? Ci sono pochi giorni disponibili. Si prova a fare una stima giorno per giorno. Non sappiamo quando gireremo Stranger Things la prossima settimana. A partire dal prossimo mese dovrei lavorare di più. Mancano due settimane al via, ma non so ancora i giorni esatti. È impossibile dire quando le riprese possano concludersi“.

In altre parole le riprese della nuova stagione di Stranger Things sono ancora in standby e non si sa quando e con quale frequenza riprenderanno. Tutto in sospeso quindi e un’altra amara verità per i fan. Tuttavia è bene passare il tempo non pensandoci e vagando la mente con queste 4 serie TV Netflix al fulmicotone.