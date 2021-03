Il produttore cinese Oppo ha deciso di portare in veste ufficiale per il mercato indonesiano un nuovo smartphone appartenente alla fascia entry-level. Si tratta in particolare di Oppo A54, un dispositivo alimentato dal processore MediaTek Helio P35 e con un design piuttosto moderno e giovanile.

Ufficiale in Indonesia Oppo A54, un nuovo smartphone entry-level

Come già accennato, il noto produttore di smartphone sembra insaziabile e, dopo aver svelato i suoi smartphone di punta appartenenti alla famiglia Oppo Find X3, ha deciso di portare ufficialmente in Indonesia un nuovo dispositivo di fascia bassa. Lo smartphone in questione è il nuovo Oppo A54. Dal punto di vista estetico, troviamo un design piuttosto vivace e giovanile, grazie soprattutto alla colorazione cangiante Starry Blue. Oltre a questo, abbiamo poi un display forato e sul retro troviamo tre fotocamere poste compatte in una piccola zona rettangolare. Le prestazioni sono invece affidate al processore MediaTek Helio P35. Di seguito vi riassumiamo la scheda tecnica.

Display IPS LCD con una diagonale da 6.5 pollici in risoluzione HD+ e refresh rate a 60Hz

Processore MediaTek Helio P35 con processo produttivo a 12 nm

Tagli di memoria con 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno espandibili fino a 256 GB tramite scheda microSD

Tripla fotocamera posteriore con sensori da 13+2(macro)+2(profondità) megapixel

Fotocamera anteriore da 16 megapixel

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W

Sistema operativo Android 10 con interfaccia utente ColorOS 7.2

Prezzi e disponibilità

Il nuovo entry-level Oppo A54 sarà distribuito ufficialmente in Indonesia a partire da aprile nelle colorazioni Crystal Black e Starry Blue ad un prezzo di 2.699.000 IDR, ovvero a circa 157 euro al cambio.