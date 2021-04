Android: titoli a pagamento gratis sul Play Store ma solo questo mercoledì

Quando si acquista uno smartphone bisogna scegliere la soluzione più utile alle proprie esigenze. Infatti ogni utente spesso sbaglia, propendendo per il dispositivo più costoso ma allo stesso tempo meno utile al suo fabbisogno. Spesso la scelta passa anche attraverso quello che è il sistema operativo mobile che dà vita allo smartphone, il quale infatti potrà rivelarsi un vero e proprio mondo da scoprire.

In questo caso la situazione riguarda molto di più i dispositivi di casa Android, molto più disponibili alla personalizzazione. Gli utenti infatti possono divertirsi in ogni modo, anche rifiutando il sistema operativo nella versione che viene proposta dalla casa produttrice del telefono in questione. Il tutto è possibile grazie alle tante opportunità che Android insieme a Google offre ai suoi utenti, proponendo anche le varie soluzioni del Play Store. Questo è infatti il luogo perfetto per scaricare i titoli di diverso genere tra applicazioni e giochi. Proprio durante questi giorni ci sono tantissime opportunità che passano dall’essere a pagamento a totalmente gratuite.

Android: tutti questi titoli a pagamento saranno gratis per un tempo limitato

Gli utenti che amano scaricare i titoli dal Play Store saranno contenti di sapere che questa settimana ci sono i saldi. Ecco la lista completa con tutti i titoli offerti gratuitamente: